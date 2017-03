Für 1,3 Millionen Euro: Huddersfield kauft Ingolstädter Kachunga

erschienen am 22.03.2017



Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt lässt seinen Stürmer Elias Kachunga endgültig zum englischen Zweitligisten Huddersfield Town ziehen. Kachunga war bislang an die Mannschaft des deutschen Trainers David Wagner ausgeliehen, die Terrier zogen nun mit Wirkung zur kommenden Saison eine Kaufoption für den 24-Jährigen. Die Ablöse beträgt nach Angaben von Huddersfield 1,3 Millionen Euro.

Kachunga, der zweimal für die deutsche U21-Nationalmannschaft spielte, erhält beim Klub aus der Grafschaft Yorckshire einen Vertrag bis 2020. Mit Huddersfield kämpft er um den Aufstieg in die englische Premier League und ist derzeit Tabellendritter. Dieser Platz würde zur Qualifikation für die Aufstiegsplay-offs reichen. "Seine Art zu spielen, passt perfekt nach England", kommentierte Huddersfield Coach Wagner.

In Ingolstadt war Kachunga nicht zurechtgekommen und hatte es lediglich auf zehn Bundesliga-Einsätze in der Saison 2015/16 gebracht. "Elias hat der Wechsel offensichtlich gut getan. Es ist schön zu sehen, dass das Leihgeschäft Früchte trägt", sagte FCI-Sportdirektor Thomas Linke. In Huddersfield ist Kachunga zu einem Publikumsliebling aufgestiegen.