"FÃ¼r Einnahme Berlins": ZSKA sorgt mit Kopie von Kriegsmedaille fÃ¼r Kritik

"Für Einnahme Berlins": ZSKA sorgt mit Kopie von Kriegsmedaille für Kritik

erschienen am 07.10.2016



Der russische Klub ZSKA Moskau hat seine Basketball-Fans mit Kopien einer Kriegsmedaille beschenkt und dafür reichlich Kritik geerntet. Gut fünf Monate nach dem Triumph des Armee-Sportklubs beim Final-Four-Turnier der Euroleague in Berlin erhielten die mitgereisten Anhänger das Abbild eines Ordens aus dem Zweiten Weltkrieg - darauf steht: "Für die Einnahme Berlins".

Igor Lebedew, stellvertretender Sprecher des russischen Parlaments, bezeichnete die Idee in einem Interview auf der Website www.championat.com als "Beleidigung für die Veteranen". Auch im offiziellen Facebook-Account des Vereins gab es kritische Kommentare. "Sie haben auf die Kriegsveteranen gespuckt", beschwerte sich ein User, ein anderer schrieb: "Ich bin froh, dass mein Großvater tot ist und das nicht sehen muss."

Die Originalmedaille hatten Soldaten der Roten Armee nach der Eroberung Berlins im Mai 1945 erhalten. Dass die Kopie durch ZSKA jetzt für Unmut sorgt, kann der Klubpräsident nicht verstehen: "Es ist schade, dass unser Schritt missverstanden wurde", sagte Andrej Watutin der russischen Nachrichtenagentur TASS.

"Wir sind stolz auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg und halten die Erinnerung an jene in Ehren, die für unser Vaterland gestorben sind", so Watutin. Sportminister Witali Mutko verteidgte den ZSKA-Boss: "Ich glaube nicht, dass es irgendeinen politischen Zusammenhang gibt."