FÃ¼rth verpflichtet Djokovic

Fürth verpflichtet Djokovic

erschienen am 15.10.2016



Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Damjan Djokovic verpflichtet. Der zuletzt vereinslose Kroate erhält einen Vertrag bis Saisonende, der vom Verein um zwei Jahre verlängert werden kann. Das teilte der Klub am Samstag mit. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll den Ausfall von Jurgen Gjasula (Achillessehnenriss) kompensieren. Djokovic steht bereits am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim in der Startelf.