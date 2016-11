Fussball: Auer Frauenelf mit Auswärtssieg

erschienen am 14.11.2016



Babelsberg. Die Frauenelf des FC Erzgebirge Aue wurde in der Fußball-Regionalliga bei Aufsteiger FSV Babelsberg mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg ihrer Favoritenrolle gerecht. Nadine Rösch traf nach einer sehenswerten Einzelaktion (23.) zum 1:0, Nicole Dehne (66.) nach der Pause. "Der Platz war durchgefroren und voller Hügel, eigentlich unbespielbar. So waren kaum Kombinationen möglich. Deshalb sind wir sehr froh über den Sieg", meinte Trainer Alexander Zamzow. Sein Team beherrschte das Geschehen klar, ließ nur einen Konter zu. Dieser führte jedoch zu einem Foulelfmeter (32.), den Torhüterin Denise Henkel aber großartig parierte. (mm)

Aue: Henkel - Fink, Barloschky (23. Liebold), Zimmermann, Christen - Martin (82. Neubert), Anger - Polusik, Dehne, Zamzow - Rösch (82. Grabs).