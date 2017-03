Fußball: FSV Zwickau rettet Punkt gegen Hansa Rostock

erschienen am 20.03.2017



Zwickau. Im Kampf um den Verbleib in der 3. Fußball-Liga hat der FSV Zwickau am Montagabend einen wichtigen Punkt gerettet. Gegen Hansa Rostock hieß es am Ende 2:2. Dabei sahen die Zwickauer lange wie der sichere Verlierer aus. In der 35. Minute waren die Hanseaten durch Stephan Andrist in Führung gegangen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Soufian Benyamina für die Rostocker auf 2:0. Doch im zweiten Durchgang kämpften sich die Platzherren zurück. In der 59. Minute gelang Robert Koch der Anschlusstreffer zum 1:2, und in der 85. Minute schoss Ronny König den Ausgleich. Fast wäre den Zwickauern auch noch der Siegtreffer geglückt.

Zu Beginn der ersten und der zweiten Halbzeit zündeten "Fans" im Rostocker Block Pyrotechnik, auch Fackeln wurden auf den Rasen geworfen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter das Spiel für drei Minuten unterbrechen. (hr)