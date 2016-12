Fußball: Hallen-DM für Flüchtlinge in Bremen

erschienen am 22.12.2016



Bremen ist am 28. Dezember (ab 9.00 Uhr) Schauplatz einer inoffiziellen deutschen Fußball-Meisterschaft für Flüchtlinge. Mannschaften aus sieben deutschen Städten haben für dieses Hallenturnier in der Hansestadt gemeldet. Organisiert wird die Veranstaltung vom Landessportbund Bremen sowie der afghanischen Mansu-Faqiryar-Stiftung.