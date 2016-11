Fußball-Länderspiel der Frauen: Die Krönung bleibt versagt

Anja Mittag bestritt am Dienstag vor heimischer Kulisse in Chemnitz gegen Norwegen ihr 149. Länderspiel. Im Rahmen dieser Premiere stand die 31-Jährige als Lokalmatadorin besonders im Fokus. Die Partie endete 1:1.

Von Martina Martin

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Bei der Vorstellung gab es für Anja Mittag am Dienstag besonders viel Beifall, zwischenzeitlich ertönten von den Rängen in der Community4you-Arena von Chemnitz sogar Rufe mit dem Wunsch eines Treffers ihrer Lokalmatadorin. Doch dieser sollte sich in der Partie gegen das starke Team aus Norwegen nicht erfüllen. "Klar wäre das die Krönung für mich gewesen. Aber ich habe das Spiel trotzdem genossen, es machte einfach Spaß vor dieser echt tollen Kulisse. Ärgerlich nur, dass es nicht zum Sieg gereicht hat, denn Chancen hatten wir genug", meinte die 31-Jährige. In ihrem 149. Auswahleinsatz rackerte und kämpfte sie, gab immer wieder kluge Pässe, besaß aber selbst nur wenige Chancen. Bundestrainerin Steffi Jones lobte ihre erfahrenste Akteurin im Team dennoch: "Sie hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt, ihre Führungsrolle toll ausgeübt." Gern hätte sie ihr auch einen Sonderapplaus mit einer vorfristigen Auswechslung gegönnt, doch das gab der Verlauf der Begegnung in der Schlussphase nicht her. Aber die gefragteste Gesprächspartnerin bei den Medien war sie trotz allem.

So im Fokus der Öffentlichkeit stand Anja Mittag in ihrer Karriere wohl noch nie, die Tage werden für sie unvergesslich bleiben. Einmal in der Heimatstadt zu spielen, davon hatte sie lange geträumt und immer wieder gehofft. "Es war etwas ganz Besonderes für mich, der Wahnsinn und fast vergleichbar mit einem Finale", wertete die 31-Jährige, die lieber im Hintergrund bleibt, nicht unbedingt das Rampenlicht sucht. Doch dieses Mal kam sie daran nicht vorbei. Schon die vielen Großplakate mit ihr im Vordergrund, die sie bei der Fahrt durch die Stadt stetig sah, lösten Emotionen aus. "Das ist schon komisch für mich, aber eine coole Werbung", befand sie im Gespräch mit "Freie Presse".

Auch von der Resonanz, die sie beispielsweise beim öffentlichen Training erlebten, zeigte sie sich begeistert. Rund 1000 Anhänger waren gekommen, geduldig und freundlich versuchte sie alle Wünsche nach Autogrammen und Fotos zu erfüllen. Als ihre Teamgefährtinnen schon längst den Bus aufgesucht hatten, war sie immer noch umringt. Dabei freute sie sich auch, dass sie viele aktive Spielerinnen, junge Talente aber auch ehemalige Mitstreiterinnen sie ansprachen sowie ihr erster Trainer Thomas Kunze beim heutigen VfB Chemnitz, bei dem sie als Achtjährige begann und später auch für den CFC und den FC Erzgebirge Aue kickte. Dazu kamen zahlreiche Medientermine. Etwas Ruhe erlebte sie nur an dem einen Abend in der elterlichen Wohnung, an dem sie etwas durchschnaufen konnte, oder beim gemeinsamen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

"Es ist Mittag-Mania in Chemnitz", verglich Pressesprecherin Annette Seitz, die eine derartige Popularität einer Spielerin in der jeweiligen Region bislang kaum erlebte, mit einem Lächeln. Diesen Stand musste sich Anja Mittag jedoch hart erkämpfen. Obwohl sie bereits seit 2004 zur deutschen Auswahl gehört, im aktuellen Kader mit nun 149 Partien die meisten Länderspiele absolvierte, spürte sie wohl noch nie eine derartige Rückendeckung. Die neue Bundestrainerin Steffi Jones gerät über die Qualitäten ihrer erfahrenen Führungsspielerin sowohl auf als auch neben dem Platz regelrecht ins Schwärmen. "Diese Wertschätzung freut mich schon, aber das ist nicht selbstverständlich. Ich muss dafür im Training immer wieder hart arbeiten", sagt Anja Mittag und fügt hinzu: "Natürlich ist das auch gut für das Selbstvertrauen."

Das benötigt sie vor allem im harten Alltag der Bundesliga. Denn beim VfL Wolfsburg, bei dem sie zu Saisonbeginn einen Zweijahresvertrag unterschrieb, hat sie (noch) keinen Stammplatz. Sie wird bislang meist nur eingewechselt. "Dass der Konkurrenzkampf groß ist, wusste ich vorher. Ich muss geduldig bleiben, versuche alles zu geben", meint die Chemnitzerin, die ihren Schritt dennoch nicht bereute. Sie weiß zu gut, wie sie mit solchen Situationen, die dazugehören, umgehen muss. Doch meist erlebte die Sächsin, die auch in Schweden und Frankreich spielte, in all den Jahren diese eher in der Auswahl mit dem Tiefpunkt der Nichtnominierung für die Heim-WM 2011. Eine etwas verkehrte, aber aktuell auch eine schöne Welt für Anja Mittag.