Fußball-Nationalspielerin Lotzen erneut schwer verletzt

erschienen am 31.03.2017



Fußball-Nationalspielerin Lena Lotzen bleibt vom Verletzungspech verfolgt und fällt erneut für mehrere Monate aus. Beim Champions-League-Spiel des deutschen Meisters Bayern München bei Paris St. Germain (0:4) am Mittwoch erlitt die 23-Jährige abermals einen Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie. Das ergab die Untersuchung am Freitagmittag in München.

"Diese Hiobsbotschaft schmerzt noch mehr als die Niederlage", sagte Karin Danner, Managerin der Frauen des FC Bayern. Lotzen (25 Länderspiele) hatte die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung erlitten und musste zwölf Minuten nach ihrer Einwechslung in der 56. Minute schon wieder vom Feld.

Erst Anfang Februar hatte Lotzen nach 592 Tagen Zwangspause wegen zweier Meniskus-Operationen ihr Comeback gefeiert. Davor hatte sie ebenfalls im linken Knie einen Kreuz- und Innenbandriss (2014) erlitten und zwei Mittelfußbrüche (September und November 2013) wegstecken müssen.

In den letzten dreieinhalb Jahren war Lotzen nur zu 19 Pflichtspielen im Bayern-Trikot gekommen.