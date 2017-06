Fußball: Patrick Kluivert verlässt Paris St. Germain

erschienen am 09.06.2017



Der frühere niederländische Nationalspieler Patrick Kluivert (40) räumt seinen Posten als "Direktor Fußball" beim französischen Renommierklub Paris St. Germain. Das verkündete der Verein der beiden deutschen Nationalspieler Kevin Trapp und Julian Draxler in einer kurzen Erklärung am Freitag. Kluivert und PSG einigten sich damit exakt eine Woche nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Antero Henrique (49) auf das Ende ihrer Zusammenarbeit.

Henrique war im Zuge einer Umstrukturierung im Klub dem ehemaligen niederländischen Nationalspieler vor die Nase gesetzt worden.

PSG wurde in der französischen Ligue 1 hinter AS Monaco nur Vizemeister und war im Champions-League-Achtelfinale nach einer historischen 1:6-Niederlage im Rückspiel am FC Barcelona gescheitert.

Kluivert hatte das Amt erst im Juli 2016 angetreten und verfügte zuvor über keinerlei Erfahrung auf dieser Position.