Fußball: Uruguay patzt in Irland

erschienen am 04.06.2017



Der zweimalige Fußball-Weltmeister Uruguay hat eine Niederlage in Irland kassiert. Gegen den Weltranglisten-26. unterlag die Mannschaft um Stürmerstar Edinson Cavani in Dublin mit 1:3 (1:1). Jonathan Walters (28.), Cyrus Christie (51.) und James McClean (77.) trafen für die Gastgeber, Jose Maria Gimenez (38.) von Atlético Madrid glich zwischenzeitlich aus.

Am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) reist Uruguay (16. der Weltrangliste) zu einem weiteren Test nach Nizza, wo Italien der nächste Gegner ist.