Futsal: Sport1 zeigt erstes deutsches Länderspiel live

erschienen am 25.10.2016



Das erste offizielle Länderspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft am kommenden Sonntag (30. Oktober, 14.55 Uhr) in Hamburg gegen England wird live bei Sport1 gezeigt. Ausgetragen wird die Partie in der Inselparkhalle in Hamburg. Am Dienstag, 1. November (17.55 Uhr/Sport1) treffen beide Teams in Hamburg erneut aufeinander.

Futsal-Bundestrainer Paul Schomann hat sich mit seinem Team in diversen Lehrgängen auf den ersten offiziellen Auftritt der Nationalmannschaft vorbereitet.

Zur Mannschaft gehören auch Spieler mit Profi-Erfahrung, zum Beispiel Lennart Hartmann, der drei Bundesliga-Spiele für Hertha BSC absolvierte. Futsal ist die vom Weltverband FIFA offiziell anerkannte Variante des Hallenfußballs.