Gal beim Golf-Major weiter glanzlos

erschienen am 17.09.2016



Die deutsche Olympia-Teilnehmerin Sandra Gal (Düsseldorf) hat sich auch am dritten Tag des Major-Turniers der Profigolferinnen im französischen Evian-Les-Bains nicht verbessert. Die 31-Jährige spielte auf dem Par-71-Platz wie schon am Freitag eine 72er-Runde und liegt mit 215 Schlägen auf dem geteilten 51. Platz.

Beim mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Turnier führt die Südkoreanerin Chun In Gee mit 194 Schlägen vor ihrer Landsfrau Park Sung Hyun (198) und der Chinesin Feng Shanshan (200).

Caroline Masson (Gladbeck), die jüngst im kanadischen Cambridge ihren ersten Triumph auf der US-Tour gefeiert hatte, war bereits am Freitag mit insgesamt 148 Schlägen am Cut gescheitert.