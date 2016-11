Gal und Masson in Florida weit zurückgefallen

erschienen am 18.11.2016



Die Profigolferinnen Caroline Masson (Gladbeck) und Sandra Gal (Düsseldorf) sind beim LPGA-Turnier in Naples/Florida am zweiten Turniertag weit zurückgefallen. Gal belegt nach einer 73 auf dem Par-72-Kurs den 48. Rang (145 Schläge insgesamt), Masson ist nach einer 77 gar nur 64. (149) unter 66 Starterinnen. Die beiden Solheim-Cup-Gewinnerinnen hatten am Donnerstag nach Par-Runden noch den geteilten 32. Rang belegt.

In Führung bei dem mit 2,0 Millionen Dollar dotierten Turnier liegt die 19-jährige Neuseeländerin Lydia Ko (132), die am Freitag mit einer 62er-Runde glänzte.