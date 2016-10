Gal und Masson mit starkem Start in China

erschienen am 20.10.2016



Die deutschen Profi-Golferinnen Sandra Gal (Düsseldorf) und Caroline Masson (Gladbeck) sind exzellent in das US-Tour-Turnier in Hainan/China gestartet. Gal ist nach der ersten Runde auf dem Par-72-Kurs nach einer 67 Zweite, die um zwei Schläge schlechtere Masson Sechste. In Führung bei dem mit 2,1 Millionen Dollar dotierten Turnier liegt die Australierin Minjee Lee (65).