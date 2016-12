Galatasaray-Schützenfest ohne Podolski

erschienen am 25.12.2016



Ohne seinen angeschlagenen Weltmeister Lukas Podolski ist der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray Istanbul wieder auf Schlagdistanz an Spitzenreiter Basaksehir Istanbul herangerückt. Der frühere Europacup-Gewinner feierte am Sonntag gegen Alanyaspor mit 5:1 (2:1) ein Schützenfest und verkürzte auf Rang drei seinen Rückstand auf den führenden Lokalrivalen auf nur noch drei Punkte. Basaksehir war tags zuvor bei Adanaspor nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Zwei Punkte vor Galatasaray, wo Podolski wegen Oberschenkelproblemen nicht im Kader stand, ist Meister Besiktas Istanbul Basaksehirs erster Verfolger. Das Team des deutschen Ex-Nationalspielers Andreas Beck festigte Platz zwei an Heiligabend durch einen 1:0-Erfolg gegen Gaziantepspor.