Galopp: Palace Prince gewinnt Badener Meile

erschienen am 25.05.2017



75:10-Außenseiter Palace Prince hat mit der Badener Meile den ersten Höhepunkt des Frühjahrs-Meetings auf der Galopprennbahn in Iffezheim gewonnen. Der fünf Jahre alte Hengst siegte nach 1600 m unter Jockey Filip Minarik vor Degas mit Andrasch Starke im Sattel. Platz drei in der mit 70.000 Euro dotierten Prüfung ging an 23:10-Favorit Wonnemond mit Jockey Bayarsaikhan Ganbat. Insgesamt waren nur sechs Pferde am Start.

"Ich hatte schon mit einem guten Laufen gerechnet", sagte Palace-Prince-Trainer Jean-Pierre Carvalho. Das Frühjahrs-Meeting vor den Toren Baden-Badens wird am Samstag fortgesetzt und endet am Sonntag.