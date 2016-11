Gasperoni über Müller-Kritik: "Es macht mich wütend"

erschienen am 15.11.2016



Die "Causa San Marino" begleitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch noch Tage nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen den Zwergstaat. Verbandssprecher Alan Gasperoni, Urheber des viel diskutierten offenen Briefes an Weltmeister Thomas Müller, warb nun um Verständnis für seine Kritik an dem Stürmer.

"Es waren nicht seine Worte, sondern vielmehr die grundsätzliche Einstellung vieler Menschen unserem Fußball gegenüber", sagte Gasperoni der Münchner tz. Müller hatte nach dem Spiel am vergangenen Freitag (8:0) Zweifel am Sinn derartiger Begegnungen gegen Mannschaften auf Amateurniveau geäußert.

"Müller war nicht der Erste", sagte Gasperoni nun: "Es macht mich wütend, dass jemand denkt, der Fußball sei etwas für einen ausgewählten Kreis. Oder dass jemand, nur, weil er stärker ist, sich das Recht herausnimmt darüber zu urteilen, wer Fußball spielen darf und wer nicht. Der Fußball gehört allen."

In seinem Brief hatte Gasperoni zehn Punkte aufgezählt, weshalb ein Spiel gegen San Marino eben doch Sinn mache und dabei auch ironische Spitzen gesetzt. Deutschland habe nicht aus seiner Geschichte gelernt, hieß es etwa.

"Es tut mir leid, wenn sich jemand dadurch beleidigt gefühlt hat", sagte Gasperoni nun: "Ich wollte die Deutschen nicht wegen ihrer Geschichte angreifen, sondern habe lediglich ein paar Klischees gebraucht, um Aufmerksamkeit zu erregen." Das gelte auch für seinen Hinweis, alle Deutschen trügen weiße Socken unter den Sandalen: "Jedes Land hat doch seine Klischees!"

Beim Rückspiel in Nürnberg hoffe er nun auf ein Treffen mit Müller. "Ich bin mir sicher, dass ein einziger Blick reichen würde und alles mit einem Handschlag erledigt wäre", sagte er: "Und wo wir schon in Deutschland sind, könnten wir ja gleich ein Bier zusammen trinken gehen."