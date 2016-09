Gegen den AbwÃ¤rtstrend: Allofs setzt auf Gomez-Tore

Gegen den Abwärtstrend: Allofs setzt auf Gomez-Tore

erschienen am 30.09.2016



Geschäftsführer Klaus Allofs setzt im Kampf des VfL Wolfsburg gegen den Abwärtstrend auf die ersten Treffer von Neuzugang Mario Gomez. Der Nationalspieler, der nach fünf Bundesliga-Spieltagen noch auf sein erstes Tor für die Wölfe wartet, arbeite "hart, und wenn die Mannschaft ihm hilft, wird er automatisch seine Tore machen und dazu beitragen, dass wir wieder in die Spur kommen und unsere Ziele erreichen", sagte Allofs in einem Interview der Tageszeitung Die Welt.

Trotz der bisherigen Ladehemmung hält der VfL-Boss den Mittelstürmer für "voll bundesligatauglich". Nach seiner Verletzung bei der EM sei Gomez zwar spät ins Training eingestiegen, aber "spielfähig. Dass er mehr Tore schießen muss, weiß er selbst, aber er ist noch nicht bei 100 Prozent seiner körperlichen Fitness."

Im Heimspiel der Wölfe am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen FSV Mainz 05 hofft Allofs auf das Ende der Torflaute. "Wir wissen doch, wie das bei Stürmern ist: Kommt erst mal ein Erfolgserlebnis, kann das ganz schnell gehen, dann läuft es ganz anders", sagte der 59-Jährige.

Wolfsburg blieb in den bisherigen Spielen mit fünf Punkten hinter den eigenen Erwartungen. Nach dem 2:0 zum Auftakt in Augsburg blieb das Team von Trainer Dieter Hecking zuletzt vier Mal nacheinander ohne Sieg, die letzten beiden Partien wurden verloren. Ziel der Niedersachsen ist ein Platz im internationalen Geschäft.