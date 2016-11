Gelungene MotoGP-Premiere: Folger beendet Test in den Top 10

erschienen am 16.11.2016



Aufsteiger Jonas Folger hat bei seinem Debüt in der MotoGP ein Ausrufezeichen gesetzt. Zum Abschluss der zweitägigen Testfahrten in Valencia fuhr der 23-Jährige mit der Tech3-Yamaha auf den zehnten Platz unter 24 Piloten und war weniger als eine Sekunde (0,973) langsamer als die Spitze. Wie am Vortag hatte Maverick Viñales (Spanien/Yamaha) die Nase vorn.

"Ich bin sehr glücklich über mein Debüt mit der MotoGP-Yamaha. Am meisten hat mich die sanfte Kraftentfaltung des Motors beeindruckt, obwohl dieses Ding so viel Leistung hat. Aber auch der Top-Speed ist sagenhaft", hatte Folger (Tordera/Spanien) am Dienstag nach seinen ersten Kilometern auf dem 250 PS starken und 350 km/h schnellen Motorrad gesagt.

Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger absolvierte an den zwei Tagen insgesamt 115 Runden auf dem Circuit Ricardo Tormo und war schnellster Rookie. Beim Auftakt hatte Folger den 16. Platz belegt - mit einer knapp 1,5 Sekunden schlechteren Zeit.

Folger ist im nächsten Jahr der einzige Deutsche in der Königsklasse MotoGP. Stefan Bradl (Zahling) tritt künftig in der Superbike-WM an, der frühere Moto2-Weltmeister testete am Mittwoch erstmals im MotorLand Aragón und wurde Siebter. "Es war ein guter Tag für uns. Alles ist anders als beim MotoGP-Bike: Schaltung, Motor, Reifen, Federung. Am Ende ist es aber auch ein Rennmotorrad", sagte der Zahlinger.