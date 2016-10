Gelungener EM-Auftakt für Titelverteidiger Ovtcharov

erschienen am 20.10.2016



Spitzenspieler Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hat bei der Tischtennis-EM in Budapest den ersten Schritt zum Titelhattrick mühelos gemeistert. Der Weltranglistensechste gewann sein Auftaktspiel gegen den über 170 Plätze tiefer notierten Spanier Marc Duran standesgemäß und ohne größere Mühe 4:0. In der Runde der besten 32 am Freitag trifft Ovtcharov, der bei den vergangenen EM-Turnieren 2013 und 2015 Einzel-Gold geholt hatte, auf den Polen Jakub Dyjas.

Erst nach Ovtcharov bestritten die übrigen vier Herren des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), darunter Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf), ihre Erstrundenmatches. Vor dem Auftakt bei den Herren hatten bei den Damen alle fünf DTTB-Spielerinnen die zweite Runde erreicht. Im Doppel-Turnier zogen bei Herren und Damen jeweils beide Kombinationen mit DTTB-Aktiven in die Achtelfinals ein. Im Mixed hingegen findet das Viertelfinale ohne Beteiligung eines deutschen Paares statt.