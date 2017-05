Genf: Mischa Zverev erstmals im Finale eines ATP-Turniers

erschienen am 26.05.2017



Tennisprofi Mischa Zverev (29) hat erstmals das Finale eines ATP-Turniers erreicht. Der Weltranglisten-33. aus Hamburg bezwang im Halbfinale in Genf den an Position zwei gesetzten Japaner Kei Nishikori mit 6:4, 3:6, 6:3 und bekommt es nun entweder mit Lokalmatador und Vorjahressieger Stan Wawrinka (Schweiz/Nr. 1) oder Andrej Kusnezow (Russland) zu tun.

Während sein neun Jahre jüngerer Bruder Alexander in der vergangenen Woche beim Masters in Rom bereits seinen dritten Titel auf der ATP-Tour gewann, wartet Mischa Zverev noch auf einen Erfolg. In Genf spielte er sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld, nachdem er zuvor auf Sand nur einen Sieg bei sechs Niederlagen gefeiert hatte.

Ein gutes Erstrunden-Los erwischte Zverev für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris. Dort trifft der Linkshänder, der beim ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne völlig überraschend den Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) geschlagen und das Viertelfinale erreicht hatte, auf einen Qualifikanten.