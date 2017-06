Gensheimer und Paris verpassen Champions-League-Sieg

erschienen am 04.06.2017



Ausnahme-Handballer Uwe Gensheimer hat mit Paris St. Germain seinen ersten Champions-League-Sieg verpasst. Der französische Spitzenklub um den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wurde im Endspiel des Final-Four-Turniers in Köln seiner Favoritenrolle nicht gerecht und unterlag der mazedonischen Überraschungsmannschaft HC Vardar Skopje in einer hitzigen Partie mit 23:24 (12:11). Der entscheidende Treffer für Skopje durch Ivan Cupic fiel zwei Sekunden vor Schluss.

"Der Traum ist geplatzt, ich kann an nichts anderes denken", sagte ein niedergeschlagener Gensheimer bei Sky: "Es ist zum Kotzen, so zu verlieren, ganz bitter, ein scheiß Gefühl. Es war unser großes Ziel, diesen Titel hier zu holen. Wir haben gekämpft und alles gegeben, aber spielerisch haben wir keine gute Leistung gezeigt. Die Deckung des Gegners hat es uns schwer gemacht, Skopje war heute besser."

Gensheimer konnte lediglich zwei Treffer beisteuern, krönte sich allerdings dennoch mit 115 Treffern zum Topscorer in der Königsklasse. Bester Werfer beim neuen Titelträger war Timur Dibirow (7).

Nach zuvor errungener Meisterschaft und dem Pokalsieg in Frankreich verpasste PSG in Köln damit das erste Triple der Vereinsgeschichte.

Das Pariser Star-Ensemble war durch ein knappes 27:26 über den ungarischen Rekordmeister Telekom Veszprem erstmals ins Finale der Königsklasse eingezogen. Skopje hatte sich bei seiner ersten Final-Four-Teilnahme mit einem 26:25-Erfolg in letzter Sekunde gegen den FC Barcelona ins Endspiel gekämpft. Veszprem beendete das Turnier nach einem 34:30 (18:17) gegen den FC Barcelona auf dem dritten Platz.