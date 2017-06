Gensheimer zieht mit Paris ins Champions-League-Finale ein

erschienen am 03.06.2017



Handball-Star Uwe Gensheimer hat mit Paris St. Germain den Einzug ins Finale der Champions League geschafft. Das Starensemble um den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft besiegte im Halbfinale des Final-Four-Turniers in Köln den ungarischen Rekordmeister Telekom Veszprem mit 27:26 (11:11). Damit erhält der französische Hauptstadt-Klub nach Meisterschaft und nationalem Pokalsieg den Traum vom Triple am Leben.

Mit sieben Toren waren Gensheimer und der ehemalige dänische Welthandballer Mikkel Hansen beste Werfer der Mannschaft von der Seine, bei den Magyaren traf Laszlo Nagy (6) am häufigsten.

Nach zwei Siegen in der Gruppenphase (29:28 und 28:24) bezwang PSG den 25-maligen ungarischen Meister zum dritten Mal in dieser Saison. Bei seiner zweiten Teilnahme am Final-Turnier nach 2016 erreichte das Team von Zvonimir "Noka" Serdarusic erstmals das Endspiel der Königsklasse.

Der Gegner der Pariser im Finale am Sonntag (18.00 Uhr) wird zwischen Rekordchampion FC Barcelona (9 Titel in der Königsklasse) und dem mazedonischen Final-Four Neuling HC Vardar Skopje ermittelt. Der Verlierer dieser Partie spielt zuvor gegen Veszprem um den dritten Platz (15.15 Uhr/beide Sky).