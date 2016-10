Gewichtheben: Bundestrainer Caruso gibt seinen Posten auf

erschienen am 26.10.2016



Oliver Caruso wird nur noch bis zum Jahresende Bundestrainer der deutschen Gewichtheber bleiben. Der 42-Jährige erklärte im Vorfeld der deutschen Meisterschaften am Wochenende in Chemnitz der dortigen Tageszeitung Freie Presse: "Es sind meine letzten Meisterschaften als Cheftrainer."

Caruso führte vor allem private und familiäre Gründe für seinen Rückzug an. Auch prangert er bei der internationalen Konkurrenz weiter die Unehrlichkeit in der Dopingproblematik an. "Trotzdem habe ich den Job an der Front sehr gern gemacht, konnte super mit den Jungs arbeiten. Ich bereue es nicht. Aber unter den momentanen Bedingungen will ich mich wieder anders fokussieren", sagte Caruso.

Es sei aber "ein ganzes Paket von Dingen zusammengekommen", erklärte der Olympiadritte von Atlanta 1996 und zweimalige Weltmeister und ergänzte: "Ich habe die Vor- und Nachteile während meines Urlaubs in Ruhe abgewogen und dann die Entscheidung getroffen. Ich werde wie vorher wieder als Landestrainer in Baden-Württemberg arbeiten."

Der zweifache Familienvater Caruso hatte das Amt im Januar 2013 als Nachfolger von Frank Mantek übernommen, der sich nach über 20 Jahren Doppelfunktion seitdem auf die Tätigkeit des Sportdirektors konzentriert.