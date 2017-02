Gewichtheben: Chemnitzer im Halbfinale

erschienen am 26.02.2017



Samswegen. Der Chemnitzer AC (CAC) steht im Halbfinale der Gewichtheber-Bundesliga. Das Team kassierte zwar am Samstag im letzten Vorrundenvergleich der Staffel B beim SSV Samswegen eine knappe 800,7:828,4-Niederlage, behauptet aber im Endklassement hinter dem Berliner TSC Platz zwei. Punktbester Akteur bei den Chemnitzern, die nicht in Bestbesetzung antreten konnten, war Auswahlakteur Max Lang mit 162,2 Zählern. Im Halbfinale trifft der CAC nun auf den Titelverteidiger AV Speyer, der in der Staffel A gewann. Das Athletenteam Vogtland unterlag im abschließenden Duell beim Oder-Sund-Team in Schwedt mit 624,8:663,3 Punkten und beendet die Vorrunde auf dem fünften Platz. (mm)