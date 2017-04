Gewichtheben: Schwarzbach und Müller verpassen EM-Medaille

erschienen am 06.04.2017



Die Gewichtheber Tom Schwarzbach (Speyer) und Michael Müller (Berlin) sind bei den Europameisterschaften im kroatischen Split leer ausgegangen. In der Klasse bis 85 kg erreichte Schwarzbach mit 352 kg (156+196) im olympischen Zweikampf aus Reißen und Stoßen Gesamtplatz fünf, Müller kam in der Endabrechnung mit 345 kg (157+188) auf Rang sieben. Die beste Platzierung in der Einzelabrechnung war der vierte Rang von Schwarzmann im Stoßen.

Gold im Zweikampf ging mit 386 kg (175+211) an den Ukrainer Alexander Pielieschenko, der bereits im Reißen mit 175 kg gewonnen hatte. Im Stoßen behielt der Russe Artem Okulow mit 212 kg die Oberhand.