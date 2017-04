Gewichtheber-EM: Fünfter Platz für Spieß

erschienen am 07.04.2017



Jürgen Spieß hat bei der Gewichtheber-EM in Split/Kroatien in der Klasse bis 94 kg den fünften Platz im olympischen Zweikampf belegt. Der zweimalige Europameister aus Speyer kam in der A-Gruppe nach Stoßen (200) und Reißen (173) auf eine Gesamtleistung von 373 kg. Der Titel ging an den Russen Adam Maligow (388/208+180).

Bei den Frauen wurde Nina Schroth (Mutterstadt) beim Sieg der Russin Diana Mistijewa (241/132+109) in der neu eingeführten Gewichtsklasse bis 90 kg mit einer Zweikampflast von 217 kg (119+98) Sechste.