Giro d'Italia: Teambus fährt ohne Geschke zum Etappenstart ab

erschienen am 18.05.2017



Für den deutschen Radprofi Simon Geschke wäre der 100. Giro d'Italia nach einem Malheur seines Teams Sunweb beinahe vor dem Start der zwölften Etappe zu Ende gewesen. Der Mannschaftsbus war am Vormittag zunächst ohne den Tour-de-France-Etappengewinner von 2015 losgefahren. Geschke twitterte dazu ein Foto von sich am Straßenrand, auf dem sein Daumen wie bei einem Anhalter nach oben zeigt.

Der 31-Jährige schrieb dazu, dass sich der Teambus entschieden habe, ohne ihn abzufahren und ob ihn denn jemand zum Start mitnehmen könne? Minuten später hatte sich alles geklärt. Geschke notierte: "Alles gut. Ich habe ein Auto geklaut und bin unterwegs ... Mache nur Spaß, sie sind umgekehrt und haben mich eingesammelt."