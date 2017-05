Gisdol nach HSV-Rettung: "Bitte, bleibt bescheiden"

erschienen am 26.05.2017



Trainer Markus Gisdol (47) vom Hamburger SV wünscht sich nach der Rettung am letzten Spieltag für die kommende Saison vor allem Ruhe im Umfeld des wankelmütigen Fußball-Bundesligisten. "Bitte, bleibt bescheiden! Das ist das Allerwichtigste", sagte Gisdol in einem Interview mit der Bild-Zeitung: "Alle sollen richtig ehrgeizig sein. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stabilisierung muss man kleine Schritte akzeptieren. Wenn wir es nächste Saison schaffen sollten, im gesicherten Mittelfeld zu landen, wäre das ein großer Schritt."

Für dieses Ziel kündigte Gisdol einen personellen Umbruch an. "Wir müssen Spieler finden, die hungrig sind. Egal, wie alt sie sind. Spieler, die noch was erreichen wollen. Mit denen sich der Zuschauer identifizieren kann", sagte er: "Wir brauchen Spieler, die stolz sind, unser Trikot zu tragen. Es muss wieder etwas Besonderes sein, das HSV-Hemd zu tragen. Das muss im Vordergrund stehen."

Der HSV hatte am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Mit Torwart René Adler und den beiden Abwehrspielern Johan Djourou und Matthias Ostrzolek stehen bereits drei Abgänge bei den Hanseaten fest.