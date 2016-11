Gisdol setzt auf "Uwe-Seeler-Effekt": "Hoffe sehr, dass wir ihm Freude bereiten können"

erschienen am 03.11.2016



Zum 80. Geburtstag ein Sieg für das Klub-Idol: Trainer Markus Gisdol setzt bei Fußball-Bundesligist Hamburger SV im Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch auf den "Uwe-Seeler-Effekt".

"Es ist für uns eine große Ehre, am Geburtstag einer so fantastischen Person wie Uwe Seeler ein Heimspiel austragen zu dürfen", sagte der 47-Jährige: "Ich hoffe sehr, dass wir ihm mit einem guten Spiel und Ergebnis eine Freude bereiten können."

Gisdol kündigte an, die "positive Energie" des Seeler-Geburtstags für den stark kriselnden Bundesliga-Letzten nutzen zu wollen. "Er hat immer sein letztes Hemd gegeben und alles reingehauen. Das muss die große Überschrift auch über unsere Partie sein", sagte Gisdol.

Den HSV drücken vor dem Duell mit Champions-League-Klub Dortmund weiter Personalsorgen in der Defensive. Während Allrounder Albin Ekdal am Donnerstag einen Test im Training absolvieren sollte, war für Gisdol "noch nicht absehbar", ob Innenverteidiger Emir Spahic rechtzeitig vor der Partie wieder an den Einheiten teilnehmen kann.