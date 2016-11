Gladbach bezieht Trainingslager in Marbella

erschienen am 29.11.2016



Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bereitet sich in Spanien auf die zweite Saisonhälfte vor. Der fünfmalige deutsche Meister bezieht in der Winterpause vom 6. bis 11. Januar ein Trainingslager in Marbella. In den vergangenen fünf Jahren absolvierten die Gladbacher in Belek an der türkischen Riviera ihr Winter-Trainingslager. Die Saison setzt die Borussia im kommenden Jahr am 21. Januar mit dem Spiel bei Darmstadt 98 fort.