Gladbach kann in Florenz auf Raffael bauen

erschienen am 21.02.2017



Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann im Zwischenrundenrückspiel der Europa League am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) beim AC Florenz auf Raffael bauen. Der Brasilianer trainierte am Dienstag nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder mit der Mannschaft und wird am Mittwoch mit nach Florenz reisen.

"Ich habe keine Schmerzen mehr, es sieht gut aus", sagte Raffael, der zuletzt im Gladbacher Offensivspiel schmerzlich vermisst worden war. Der fünfmalige deutsche Meister hatte das Hinspiel gegen Florenz mit 0:1 verloren und steht nun vor einer schweren Aufgabe.