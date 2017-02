Glänzend im Blickpunkt

Die Tschechin Gabriela Koukalova sorgt bei der Biathlon-Weltmeisterschaft für den Glamourfaktor. Aber wer sie darauf reduziert, begeht einen großen Fehler.

Von Thomas Treptow

erschienen am 15.02.2017



Hochfilzen. Perfekt gestylt, die langen rotgefärbten Haare, die sie im Rennen in einem Zopf bändigt, fielen ihr in Wellen über die Schultern - so saß Gabriela Koukalova bei einer Präsentation ihrer Skimarke auf dem Podium und zog die Blicke auf sich. "Dafür hat sie bestimmt eine Stunde vor dem Spiegel gestanden", raunte jemand im dicht gedrängten Pulk der Fotografen und Kameramänner. Und ja, die attraktive Skijägerin mit den blaugrauen Augen schminkt sich gern, sogar vor jedem Wettkampf. Sie mag Schmuck, kleidet sich modisch, modelt und macht Fernsehwerbung. Ein gewisser Glamourfaktor ist nicht von der Hand zu weisen.

Wie wichtig ihr das ist? Schwer zu sagen. Fakt ist, dass sie seit der Heirat mit dem Badmintonprofi Petr Koukal in puncto Popularität noch einmal zugelegt hat. Die beiden Sportstars, die sich 2014 für eine Kampagne zur Früherkennung für Brust- und Hodenkrebs zusammen im Adamskostüm ablichten ließen, sind im Nachbarland beliebt und präsent. Die Hochzeit des Traumpaares sollte aber geheim bleiben. Als der Termin im Mai jedoch bekannt wurde, berichteten die tschechischen Medien ausführlich darüber, wie Gabriela Soukalova zu Gabriela Koukalova wurde.

Doch wer "Gabi", wie sie in Biathlonkreisen meist genannt wird, nur auf Glamour und Glitzer reduziert, begeht einen großen Fehler. Die 27 Jahre alte Kunst- und Musikliebhaberin, die bei der Weltmeisterschaft 2012 in Nove Mesto na Morave vor 25.000 Zuschauern den Titel "Don't speak" der Gruppe No Doubt sang und dafür gefeiert wurde, definiert sich keineswegs nur über ihr Äußeres. Bei Interviews wirkt sie eher zurückhaltend, manchmal sogar ein wenig unsicher, obwohl sie hervorragend Englisch spricht. Und sie hat einen erfrischenden Humor. "Laura muss in der letzten Runde wie ein Pferd gerannt sein", sagte Koukalova nach ihrem Sieg im Sprint von Hochfilzen. Alles lachte in der Runde, eingeschlossen Laura Dahlmeier, die die Weltmeisterin hart gefordert hatte.

Die beiden äußerlich und wohl auch charakterlich so unterschiedlichen Klasseathletinnen - die Deutsche trägt statt eines eleganten Abendkleides lieber Turnschuhe und Jeans - schätzen sich. "Sie ist die schönste Athletin auf der ganzen Welt, dazu supernett und immer freundlich", sagt Dahlmeier über Koukalova. Im Wettkampf sind sie jedoch unerbittliche Gegnerinnen. Die Härte gegen sich selbst, die Fähigkeit, Schmerzen zu ignorieren, körperliche Grenzen zu überschreiten, das zeichnet sie aus. Hinzu kommen eine enorme Konzentrationsfähigkeit und Konstanz beim Schießen. Ihre Trefferquoten (Dahlmeier 87, Koukalova 86 Prozent) sind nahezu identisch. In den 17 Einzelrennen des Winters feierte jede jeweils fünf Siege. Und deshalb liefern sich die Frauen in diesem Winter ein packendes Duell um die Führung im Gesamtweltcup.

"Sie ist unheimlich stark und eine großartige Kämpferin. Es ist immer besser, sie weit hinter sich zu wissen", meinte Koukalova, die derzeit Zweitplatzierte, voller Respekt über die Rivalin. Wer im sportlichen Wettstreit am Ende die Nase vorn haben wird, wer weiß. Praktischer veranlagt ist die 23-jährige Bayerin. Als die Tschechin bei der Siegerehrung auf der Medal-Plaza von Hochfilzen ihre Magnum-Sektflasche nicht öffnen konnte, half ihr Dahlmeier aus der Bredouille.

Die Freude schmälerte das nicht. Die Athletin aus Jablonec nad Nisou genoss den Trubel und verdrückte auch die eine oder andere Träne des Glücks. Koukalova kennt die Kehrseite. Bei der WM 2016 in Oslo war sie als große Mitfavoritin zum Holmenkollen gefahren. Am Ende musste die Führende im Gesamtweltcup die Heimreise enttäuscht und ohne eine einzige Medaille im Gepäck antreten. Das schmerzte. Nicht unbedingt wegen der entgangenen Siegprämien und Ehrungen, sondern weil unter der scheinbar weichen Schale ein überaus ehrgeiziger Kern steckt. So trainiert sie seit 2013 auch mit dem tschechischen Männerteam. Diese nahmen wenig Rücksicht. "Aber so etwas musst du tun, um die Beste zu sein", sagte Gabriela Koukalova.

Dabei war der Schützling von Trainer Ondrej Rybar faul. Richtig faul. "Ich habe Biathlon nur aus Spaß betrieben, um nicht fett zu werden", verriet sie einmal über ihre Jugendzeit. Doch nach fünf Jahren gewann Koukalova 2009 zusammen mit Monika Vitkova und Veronika Zvaricova Staffelgold bei der Junioren-WM. Ein einschneidendes Ereignis, weil ihre Teamkolleginnen sie danach anstachelten, aus ihrem Talent mehr zu machen, mehr zu trainieren, mehr zu investieren. Der Aufwand lohnte sich. 2010 schaffte sie die Olympiaqualifikation. Ein Jahr später erlebte sie ihre erste WM und mauserte sich in den Folgejahren zu einer Daueranwärterin auf die Podestplätze im Weltcup und bei internationalen Großereignissen. 2014 bei Olympia in Sotschi gewann Gabriela Koukalova zweimal Silber im Massenstart und in der Mixedstaffel. Mit einem Einzeltitel bei WMs wollte es bisher allerdings nicht so recht klappen - bis Hochfilzen. Auch deshalb war die Goldmedaille im Sprint so wichtig, so emotional. "Ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich", jubelte Gabriela Koukalova nach dem Premierentitel. Im Einzel am Mittwoch (14.30 Uhr) könnte ein weiterer folgen. 15 Kilometer sind lang und hart. Gerade richtig für eine Athletin, die nicht nur auf einem Podium glänzt.