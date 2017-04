Gleiche Reihenfolge nach dem Reifenwechsel: Bottas vor Vettel

erschienen am 30.04.2017



Nach dem Reifenwechsel hat sich an der Reihenfolge in Sotschi nichts geändert. Es führt nach 35 von 52 Runden weiterhin Valtteri Bottas vor Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg hat sich auf Platz sechs verbessert, Pascal Wehrlein ist 16. und Letzter.