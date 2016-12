Glücklich über Bronze

Die Turnerinnen vom TuS Chemnitz-Altendorf gewannen bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft zum 12. Mal seit 2002 eine Medaille. Ein Comeback war bemerkenswert.

Von Martina Martin

erschienen am 06.12.2016



Ludwigsburg/Chemnitz. Seit den Olympischen Spielen bestritt sie ihren ersten Wettkampf und sorgte auf Anhieb für einen Paukenschlag: Pauline Schäfer gelang eine Balkenübung par excellence und mit allen Schwierigkeiten - einschließlich ihres selbst kreierten und nach wie vor in der Welt einmaligen Saltos. Dafür erhielt sie mit 14,90 Punkten den mit Abstand höchsten Wert des Finales um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Zudem gab es für sie am Sprung mit 14,15 Zählern eine weitere Spitzennote. Somit hatte sie maßgeblichen Anteil, dass ihr Team vom TuS Chemnitz-Altendorf Bronze gewann.

"Mit meiner Balkenleistung bin ich nach dem wenigen Training auf jeden Fall zufrieden", meinte Pauline Schäfer, die auch selbst über das Topresultat staunte und für ihren Auftritt vom fachkundigen Publikum in Ludwigsburg frenetisch gefeiert wurde. Denn nach der Grundausbildung bei der Bundeswehr ist sie erst vor rund vier Wochen in den intensiven Übungsprozess wieder eingestiegen. Damit bewies die 19-Jährige erneut, welches Potenzial sie an ihrem Paradegerät besitzt. Mit Bronze bei der WM 2015 hatte sie ihren bislang wertvollsten Erfolg gefeiert. Umso trauriger war sie indes, dass es bei Olympia in der Qualifikation nicht optimal lief. Dort verpasste sie am Balken wie am Boden nur ganz knapp das Einzelfinale.

"Unmittelbar danach ärgerte ich mich schon sehr. Man hat über Jahre so hart gearbeitet, viele gute Übungen gezeigt. Und dann entscheiden bei einem Versuch und unter enormen Druck Kleinigkeiten", erinnerte sich Pauline Schäfer an ihre damalige Gefühlslage. Klar, dass die Enttäuschung immer mal wieder hochkommt. Trotzdem gelang es ihr noch in Rio, die negativen Dinge erst einmal zu verdrängen. Der 6. Platz, den sie dann gemeinsam mit ihren Gefährtinnen im Mannschaftsfinale nach auch von ihr starken Auftritten erkämpfte, entschädigte.

"Es überwiegt das Positive. Dieser Wettkampf war etwas ganz Besonderes für mich, solch eine Teamleistung bei Olympia der Wahnsinn", sagte Pauline Schäfer, die nach diesen einmaligen Erlebnissen sofort neue Pläne schmiedete: "Gedanken ans Aufhören oder daran, dass es sich nicht lohnt, gab es bei mir danach nie. Turnen ist doch mein Leben, das ziehe ich noch vier Jahre durch." Dabei besitzt sie mit Blick auf die Sommerspiele 2020 einen zusätzlichen Kick. Es würde sich ein wunderschöner Traum für sie erfüllen, wenn sie dann in Tokio gemeinsam mit ihrer Schwester Helene starten könnte. Die 15-Jährige folgte ihrer "Großen" 2013 von Saarbrücken nach Chemnitz und entwickelte sich zu einer der stärksten Turnerinnen in den jeweiligen Altersbereichen. Als Juniorin wurde sie mehrfach Meisterin, startete bei der EM. Ab Januar sind beide nun bei den Damen direkte Konkurrentinnen. "Das wird schon recht spannend. Wir pushen uns immer gegenseitig; wenn sie was Neues probiert, motiviert mich das auch", erzählte Pauline Schäfer, die beispielsweise an ihrem Paradegerät längst Ideen für weitere außergewöhnliche Elemente hat.

Aktuell während des Finales war sie indes auch als Psychologin - übrigens ein Gebiet, was bei ihr auch bei den beruflichen Überlegungen für die Zukunft eine Rolle spielt - gefragt. Denn der Jüngeren unterliefen am Balken und am Boden Fehler. "Natürlich habe ich sie aufgemuntert, aber sie steckte das gut weg", berichtete die Ältere. Helene Schäfer kam in der Einzelwertung trotzdem auf den sechsten Rang. Einen Platz vor ihr lag sogar Teamgefährtin Lisa Schöniger. Die 14-Jährige turnte fehlerfrei und erreichte mit 50,75 Punkten einen persönlichen Bestwert.

"Es war ein toller Wettkampf für uns alle. Ich bin auch sehr stolz auf unser junges Team, was es alles geschafft hat", wertete Pauline Schäfer. Denn schon der Einzug in den Endkampf der besten vier Mannschaften war ein Riesenerfolg und ist ein erneuter Beweis für die qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit am Bundesstützpunkt. Denn sie und ihre Auswahlgefährtin Sophie Scheder - Olympiadritte am Stufenbarren -, die wegen der Bundeswehrausbildung auch in Ludwigsburg fehlte, turnten während der drei Vorrunden nur einmal an einem Gerät mit. "Es ist ein toller Jahresabschluss mit unserer bisher jüngsten Truppe", befand deshalb auch Trainerin Gabi Frehse. Sie war vorher eher skeptisch hinsichtlich eines erneuten Medaillengewinns. Doch ihre ehrgeizigen Schützlinge überraschten sie in den entscheidenden Momenten wieder einmal positiv.