Göppingen dicht vor Einzug ins Final Four des EHF-Cups

erschienen am 08.03.2017



Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat auch das vierte Gruppenspiel im EHF-Cup gewonnen und steht unmittelbar vor der Qualifikation für das Final Four in eigener Halle. Die Baden-Württemberger siegten am Mittwoch mit 31:23 (14:15) gegen HC Midtjylland aus Dänemark und sind nur noch theoretisch von Rang eins in Gruppe B zu verdrängen.

Als Tabellenerster oder als einer der drei besten Gruppenzweiten überspringt Göppingen das Viertelfinale. Das Final Four findet am 20. und 21. Mai statt.

Gegen Midtjylland hatte der Titelverteidiger nur in der ersten Halbzeit Probleme. Im zweiten Durchgang setzte sich der Gastgeber Schritt für Schritt ab. Marcel Schiller war mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer.