Görges eilt ins Viertelfinale von Budapest

erschienen am 22.02.2017



Julia Görges (Bad Oldesloe) hat als erste deutsche Spielerin das Viertelfinale des WTA-Turniers in Budapest erreicht. Die Weltranglisten-56. benötigte für ihren 6:2, 6:2-Sieg gegen die Kroatin Donna Vekic gerade einmal 58 Minuten und nutzte dabei ihren zweiten Matchball.

Die an Position drei gesetzte Görges (28), die sich wieder gut von einer Knieverletzung erholt hat, trifft im Match um den Sprung ins Halbfinale nun auf die Belgierin Yanina Wickmayer (Nr. 5) oder die Russin Irina Chromatschewa. Beim Fed Cup in die USA (0:4) hatte die Norddeutsche vor knapp zwei Wochen eine Meniskusquetschung sowie eine Innenband- und Kapselzerrung im linken Knie erlitten.

Bereits zu Beginn der Saison hatte Görges in Auckland in der Vorschlussrunde gestanden. Die Stuttgart-Siegerin von 2011 dominierte die Partie gegen die 20-jährige Vekic (WTA-Nr. 84) klar und machte in den ersten vier Spielen 19 von 22 Punkten. Görges, der acht Asse gelangen, ließ in der einseitigen Partie keinen einzigen Breakball ihrer Gegnerin zu.

Am Mittwoch sind in Budapest auch noch Annika Beck (Bonn) und Carina Witthöft (Hamburg) im Einsatz. Qualifikantin Tamara Korpatsch (Hamburg) bestreitet ihr Achtelfinale am Donnerstag.