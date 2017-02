Görges erleidet Meniskus- und Innenband-Verletzung

erschienen am 12.02.2017



Julia Görges (Bad Oldesloe) hat bei ihrem Sturz am Samstag im Rahmen der Erstrundenpartie des deutschen Fed-Cup-Teams gegen Gastgeber USA auf Hawaii eine Verletzung am Meniskus- und Innenband-Komplex des linken Kniegelenkes erlitten. "Eine sportliche tennisspezifische Belastung ist nicht möglich. Das Kniegelenk wird jetzt behandelt und mit Tape-Verbänden ruhig gestellt", teilte Mannschaftsarzt Didi Wolter am Sonntag mit und kündigte an: "Nach Rückreise und Ankunft in Deutschland wird umgehend eine MRT-Untersuchung stattfinden, um das genaue Ausmaß der Verletzung feststellen zu können."

Die Weltranglisten-57. Görges, die gut in die neue Saison gestartet war, war in ihrem Match gegen Coco Vandeweghe auf der nach Regenfällen glitschigen Grundlinie ausgerutscht und hatte sich das Knie verdreht. Das Spiel war kurz darauf wegen des schlechten Wetters beim Stand von 3:6, 1:3 aus Sicht der Deutschen abgebrochen worden.

Am Sonntag konnte die 28-Jährige Görges dann nicht mehr zur Fortsetzung des zweiten Einzels antreten. Das DTB-Team geriet damit mit 0:2 in Rückstand.