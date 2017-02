Görges und Witthöft stehen im Halbfinale von Budapest

erschienen am 24.02.2017



Die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 3) und Carina Witthöft (Hamburg) stehen im Halbfinale des Turniers in Budapest. Während Görges nach dem 6:1, 7:5 gegen die Belgierin Yanina Wickmayer (Nr. 5) zum zweiten Mal in dieser Saison die Vorschlussrunde erreichte, gelang Witthöft zum ersten Mal überhaupt der Sprung ins Semifinale eines WTA-Events. Die Weltranglisten-83. gewann das deutsche Viertelfinal-Duell mit der an Position acht gesetzten Bonnerin Annika Beck überraschend klar mit 6:1, 6:1.

Im Match um den Einzug ins Finale der mit 250.000 Dollar dotierten Hallen-Veranstaltung trifft die 22-jährige Witthöft am Samstag entweder auf Lucie Safarova (Tschechien/Nr. 2) oder Qualifikantin Alexandra Sasnowitsch aus Weißrussland. Görges, Nummer 56 im Ranking, bekommt es mit der topgesetzten Lokalmatadorin Timea Babos (Ungarn) oder der Französin Oceane Dodin (Nr. 7) zu tun.

Nach 1:22 Stunden verwandelte Görges (13 Asse), die keinen einzigen Breakball zuließ, ihren ersten Matchball gegen Wickmayer. Die 28-jährige Görges hatte bereits im Januar im neuseeländischen Auckland das Halbfinale erreicht, war dort aber gescheitert. Ihre bisherigen beide Turniersiege hatte die Rechtshänderin 2011 in Stuttgart und 2010 in Bad Gastein gefeiert.

Görges zeigt sich in der ungarischen Hauptstadt auch gut erholt von ihrer Knieverletzung. Vor rund zwei Wochen hatte sich die deutsche Nummer vier beim Fed Cup gegen Gastgeber USA auf Hawaii (0:4) eine Meniskusquetschung sowie eine Innenband- und Kapselzerrung zugezogen. Görges war in ihrem Einzel gegen Coco Vandeweghe auf der durch den Regen glitschigen Grundlinie ausgerutscht.

Auch Witthöft beeindruckt in den Tagen von Budapest. Gegen die in der Weltrangliste um 17 Plätze höher notierte Beck ließ die Hamburgerin nur zwei Breakbälle zu - von denen sie einen abwehrte. Insgesamt machte Witthöft fast doppelt so viele Punkte wie Beck (57:30).