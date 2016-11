Gössner ohne feste Zielvorgabe: "Will einfach guten Job machen"

erschienen am 29.11.2016



Vor ihrem ersten Weltcup-Rennen im WM-Winter will Biathletin Miriam Gössner (Garmisch) keine konkreten Ziele ausgeben. "Es ist schwer, jetzt zu sagen, dass ich dies oder das erreichen will. Ich will einen guten Job machen, dann bin ich zufrieden", sagte die 26-Jährige, die am Mittwoch im Klassiker über 15 km (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) starten wird, dem SID.

Die dreimalige Weltcup-Siegerin, die nach mehreren Wirbelbrüchen bei einem schweren Mountainbike-Unfall im Frühjahr 2013 nur knapp an einer Querschnittslähmung vorbeigeschrammt war, kann endlich auch nahezu beschwerdefrei die Rennen absolvieren. "Dem Rücken geht es soweit gut", sagte Gössner, die äußerst motiviert wirkte. "Ich habe gut trainiert und freue mich, dass es wieder losgeht."