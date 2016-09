Gold-Duo Ludwig/Walkenhorst verliert beim Tour-Finale

erschienen am 15.09.2016



Bei ihrem Angriff auf das üppige Urlaubsgeld von 100.000 Dollar haben die Beachvollball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst eine überraschende Auftaktniederlage kassiert. Dagegen sind Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) erfolgreich in das Tour-Finale im kanadischen Toronto gestartet.

Ludwig/Walkenhorst mussten sich im ersten Gruppenspiel den Argentinierinnen Ana Gallay/Georgina Klug mit 1:2 (21:17, 18:21, 14:16) geschlagen geben. Die deutschen Meisterinnen, die nach dem Turnier eine Ruhepause einlegen, können sich aber dennoch für das Viertelfinale qualifizieren. Dies gilt umso mehr für Laboureur/Sude, die sich mit 21:11, 21:14 gegen die Italienerinnen Marta Menegatti/Laura Giombini durchsetzten.

Gespielt wird in vier Dreiergruppen nach dem Modus "Jeder gegen Jeden". Die Gruppensieger ziehen direkt in das Viertelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten ermitteln deren Gegner. An dem Turnier nehmen die acht besten Teams der Weltliga 2016 teil, zudem wurden vier Wildcards vergeben. Deutsche Männer sind nicht am Start.