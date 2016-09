Goldjunge glÃ¤nzt im Erzgebirge

Goldjunge glänzt im Erzgebirge

Mehr als ein Dutzend Olympiateilnehmer haben sich am Freitag Abend beim Thumer Werfertag die Ehre gegeben. Neben den Kugelstoß-Assen David Storl und Christina Schwanitz wurde ein Stargast besonders bejubelt.

Von Sebastian Siebertz und Patrick Herrl

erschienen am 02.09.2016



Thum. Thomas Röhler hat das Bad in der Menge genossen. Auf einem Pickup-Truck wurde der Speerwurf-Olympiasieger von Rio in das Stadion gefahren. Die schätzungsweise 2500 Zuschauer feierten den Stargast beim Thumer Werfertag. Es war ein gebührender Empfang, den die Erzgebirger am Freitagabend dem Jenaer bereiteten. Und Röhler war beim Meeting an der Wiesenstraße jeden Cent des Eintrittsgeldes wert.

Trotz der vielen Wettkämpfe in den vorangegangen Tage lieferte der Olympiaheld eine beeindruckende Leistung ab. Gleich mit dem ersten Versuch kratzte Röhler an seinem Meeting-Rekord aus dem Vorjahr. Mit 86,25 Metern fehlten ihm nur 15 Zentimeter zum Bestwert in Thum. Damit sicherte er sich souverän den Disziplinsieg vor Lars Hamann vom Dresdner SC, dem mit 85,79 Metern eine persönliche Bestleistung gelang, und dem Mannheimer Andreas Hofmann mit 80,06 Metern. "Natürlich habe ich Rückenwind von Olympia", sagte Röhler. "Aber mit dieser Unterstützung der Zuschauer in Thum macht es auch einfach nur Spaß. Das Publikum ist voll mitgegangen. Da vergisst man auch die Müdigkeit." Erst am Vorabend hatte der Jenaer knapp den Gesamtsieg in der Diamond League beim Finale in Zürich verpasst.

Nicht weniger Beifall erhielten die Lokalmatadoren Christina Schwanitz und David Storl. "Hier wissen die Leute eben, wer die Frau hinter der Kugelstoßerin ist und - da kommen ganz von alleine mehr Zentimeter dazu", freute sich die Kugelstoßerin vom LV 90 Erzgebirge über ihr Heimspiel, bei dem sie mit 19,33 Metern erwartungsgemäß den Sieg bei den Damen einfuhr. "Ich wollte heute mehr zeigen. Nach Olympia ist man etwas befreit. Aber durch die Verletzung Anfang des Jahres war keine Basis da. Und das merkt man." Nun stehen für die Weltmeisterin von 2015 noch zwei Wettkämpfe an, dann geht es zumindest sportlich in die Pause. Doch bevor sie sich endgültig in den Urlaub verabschiedet, will sie im November ihre Biografie präsentieren. Zweite wurde am Freitagabend die Chilenin Natalia Duco (18,13) vor Lena Urbaniak (17,22/Filstal).

Zuvor machten beim Diskuswettbewerb der Damen die beiden deutschen Olympiateilnehmerinnen den Sieg unter sich aus. Nadine Müller aus Halle gewann mit 60,39 Metern vor der Berlinerin Julia Fischer (60,29) und der Polin Johanna Wisniewska (56,05). Die Luft nach dem Höhepunkt in Rio und einer durchwachsenen Saison sei raus, es gehe nicht mehr um Bestweiten, stellte die Siegerin klar. Dennoch schätzt Müller die familiäre Atmosphäre der kleinen Meetings: "Ich bin schon das sechste Mal hier in Thum und komme immer wieder gern her. Es ist einfach schön, wenn in diesem kleinen Rahmen alle Augen auf dich gerichtet sind - im Gegensatz zu den Wettbewerben in großen Stadien."

Zeit zum Verschnaufen bleibt den weltbesten Werfern allerdings noch nicht. Storl, Schwanitz und Co. treten schon am Samstag beim 75. Istaf in Berlin an. Sieben Olympiasieger und zehn Europameister von Amsterdam haben für den Leichtathletik-Leckerbissen gemeldet.

Erst nach dem Meeting in Berlin verabschiedet sich Storl in den wohlverdienten Urlaub. Der Heimauftritt des Chemnitzer Kugelstoßers war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Röhler jedenfalls freut sich auf die Pause nach Berlin. "Ich brauche einfach Zeit, um richtig zu verstehen, was dieser Olympiasieg überhaupt für mich bedeutet."