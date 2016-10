Golf: Cejka in Kuala Lumpur zurückgefallen

erschienen am 22.10.2016



Der Münchner Golfprofi Alex Cejka ist beim US-Tour-Turnier in Kuala Lumpur/Malaysia zurückgefallen. Der gebürtige Tscheche spielte am dritten Tag auf dem Par-72-Kurs eine 73 und rutschte mit insgesamt 211 Schlägen auf den 45. Rang ab. In Führung liegt vor der Schlussrunde des Sieben-Millionen-Dollar-Turniers der Inder Anirban Lahiri (197).