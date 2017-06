Golf: Cejka schafft Cut in Memphis

erschienen am 10.06.2017



Profigolfer Alex Cejka (München) hat beim US-Tour-Turnier in Memphis/Tennessee den Cut geschafft. Am zweiten Tag gelang dem 46-Jährigen auf dem 70er-Kurs eine Par-Runde, mit insgesamt 139 Schlägen fiel er jedoch um 16 Plätze auf den geteilten 45. Rang zurück.

Die Führung bei der mit 6,4 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung teilen sich der US-Amerikaner Chez Reavie, Sebastian Munoz aus Kolumbien und der Südafrikaner Charl Schwartzel mit je 131 Schlägen.