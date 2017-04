Golf: Fragen und Antworten zum Masters und den weiteren Major-Turnieren

erschienen am 04.04.2017



Mit dem US Masters in Augusta/Georgia steht für die Golfstars ab Donnerstag der erste Saisonhöhepunkt an. Vor dem Auftakt gibt der Sport-Informations-Dienst (SID) Informationen zum Masters und den weiteren Major-Turnieren.

Was steht an?

Das 81. US Masters im Augusta National Golf Club, das erste von vier Major-Turnieren. Es wird seit 1934 ausgetragen, der erste Sieger war Horton Smith (USA). Das Masters ist mit zehn Millionen Dollar (rund 9,4 Millionen Euro) dotiert, der Gewinner erhält 1,8 Millionen Dollar (rund 1,7 Millionen Euro). Titelverteidiger ist der Engländer Danny Willett, die meisten Siege hat Jack Nicklaus (USA/6) gefeiert.

Was ist besonders?

Charakteristisch für den Platz an der legendären Magnolia Lane sind die meistens nach links verlaufenden Bahnen. Um diese gut zu meistern, müssen die Spieler den sogenannten Draw-Schlag beherrschen. Zudem erhält der Sieger seit 1949 ein grünes Jackett, das er mit Hilfe seines Vorgängers anziehen darf. Als weitere Trophäen bekommt der beste Spieler eine Goldmedaille und eine Replika des Clubhauses in Silber.

Sind Deutsche am Start?

Ja. Bernhard Langer (Anhausen), der das Turnier 1985 und 1993 gewonnen hat und daher ein lebenslanges Spielrecht genießt. Zudem der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann).

Wer ist Favorit?

Dustin Johnson. Der Weltranglistenerste ist in bestechender Form und hat die drei letzten Turniere, die er bestritten hat, gewonnen. Allerdings: Nicht immer setzt sich im Golf auch tatsächlich der Favorit durch. Zahlreiche Spieler peilen den Sieg an, darunter der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy (Nordirland) oder Phil Mickelson (USA), der in Augusta drei Siege und zwölf weitere Top-10-Resultate vorzuweisen hat. Langer benötigt vier perfekte Runden, um vorne mitzumischen. Der formschwankende Kaymer dürfte normalerweise keine Chance haben.

Was ist mit Tiger Woods?

Dem geht es schlecht - so schlecht, dass wegen anhaltender Rückenbeschwerden ein Start nicht möglich ist. Er sei "nicht bereit" für das Turnier, sagte der 14-malige Major-Gewinner. Und, ach ja, "ich habe auch keinen Zeitplan für mein Comeback."

Wer überträgt das Turnier?

In Deutschland ist das US Masters nur über den Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Welche weiteren Major-Turniere gibt es?

Nach dem Masters folgt die US Open (15. bis 18. Juni), die Kaymer 2014 gewonnen hatte. Zum ersten Mal 1895 ausgetragen, findet sie in jedem Jahr auf einem anderen Golfplatz statt. Als drittes Turnier steht die British Open (20. bis 23. Juli), das älteste noch ausgespielte Golfturnier überhaupt, auf dem Programm. Es findet seit 1860 statt. Den Abschluss bildet die US PGA Championship (10. bis 13. Juli). Als bislang einziger Deutscher gewann hier Kaymer (2010).