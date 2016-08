Golf: Gal mit durchschnittlichem Start in Calgary, Masson unter Druck

erschienen am 26.08.2016



Profigolferin Sandra Gal ist mäßig in die Canadian Open in Calgary gestartet. Nach der ersten Runde, die aufgrund einer langen Regenunterbrechung erst am Freitag von allen Starterinnen beendet werden konnte, spielte die Düsseldorferin auf dem Par-72-Kurs eine 71 und belegte den 50. Rang.

Caroline Masson (Gladbeck), die wie Gal bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vertreten war, muss nach einer 74 als 113. auf der zweiten Runde am Freitag um den Cut bangen.

In Führung mit 65 Schlägen lag die Südkoreanerin Chella Choi.