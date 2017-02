Golf: Kaymer Vierter in Palm Beach Gardens

erschienen am 27.02.2017



Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) hat bei seinem ersten Saisonstart in den USA gleich das erste Top-10-Resultat eingefahren. Beim US-Turnier in Palm Beach Gardens/Florida kam der frühere Weltranglistenerste auf seiner Schlussrunde auf dem Par-70-Kurs zwar nicht über den Platzstandard hinaus, belegte dennoch - wie fünf weitere Spieler - mit insgesamt 273 Schlägen einen guten vierten Rang.

Den Sieg sicherte sich US-Star Rickie Fowler, dem im vierten Durchgang eine 71 zum Erfolg genügte. Mit 268 Schlägen distanzierte er seine Landsleute Morgan Hoffmann und Gary Woodland (beide 272) auf Rang zwei.

Der Münchner Alex Cejka hatte mit 149 Schlägen den Cut für die beiden Finalrunden verpasst.