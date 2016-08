Golf: Kaymer erhÃ¤lt Wildcard fÃ¼r Ryder Cup

Golf: Kaymer erhält Wildcard für Ryder Cup

erschienen am 30.08.2016



Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) wird zum vierten Mal in Folge am prestigeträchtigen Ryder Cup teilnehmen. Der 31-Jährige erhielt am Dienstag eine der drei Wildcards von Europa-Teamkapitän Darren Clarke, der zudem den Belgier Thomas Pieters und Lee Westwood aus Großbritannien nominierte.

"Ich bin überglücklich, wieder dabei zu sein. In den letzten Monaten habe ich konstant auf hohem Niveau gespielt, aber es hat nicht ganz für eine automatische Qualifikation gereicht. Umso mehr hat mich der Anruf von Kapitän Darren Clarke gefreut und ich bin stolz darauf, Deutschland und Europa zum vierten Mal in Folge repräsentieren zu dürfen", sagte Kaymer, der 2010, 2012 und 2014 jeweils mit Europa triumphiert hatte.

Dank seines starken Auftritts beim Europa-Tour-Turnier im dänischen Farsö am vergangenen Wochenende hatte sich der ehemalige Weltranglistenerste für den Cup in Hazeltine nahe Minneapolis/Minnesota (30. September bis 2. Oktober) empfohlen. Zuvor hatte Kaymer keine Chance mehr, sich über die Punktewertung für den Wettkampf zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa zu qualifizieren.

"Ich bin erfreut und glücklich darüber, einen so außergewöhnlichen Spieler im Team zu haben", sagte Clarke, der zudem Kaymers ruhige und abgeklärte Spielweise lobte.