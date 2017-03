Golf: Kaymer fällt in Mexiko-Stadt zurück - Thomas mit Hole-in-one

erschienen am 05.03.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat am dritten Tag der World Golf Championship in Mexiko-Stadt alle Siegchancen eingebüßt. Der 32-Jährige benötigte auf dem Par-71-Kurs 75 Schläge und fiel mit nun insgesamt 212 Schlägen auf den geteilten 33. Platz zurück. Am Freitag hatte Kaymer (Mettmann) nach einer guten 67er-Runde noch auf Rang acht gelegen.

Für Aufsehen sorgte der US-Amerikaner Justin Thomas. Dem 23-Jährigen gelang am 13. Loch ein spektakuläres Hole-in-one, er schlug den Ball aus gut 205 Metern direkt ins Loch. Thomas führt das mit 9,75 Millionen US-Dollar dotierte Turnier mit insgesamt 201 Schlägen vor seinem Landsmann Dustin Johnson (202) an.