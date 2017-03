Golf: Kaymer mit solidem Start in Mexiko-Stadt

erschienen am 03.03.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer ist bei der World Golf Championship in Mexiko-Stadt solide gestartet. Der 32-Jährige aus Mettmann, der zuletzt mit Platz vier beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens überzeugt hatte, benötigte bei seiner Auftaktrunde auf dem Par-71-Kurs 70 Schläge. Damit rangiert Kaymer zwar vorerst nur auf dem geteilten 20. Platz, von der Spitze trennen ihn allerdings nur drei Schläge.

Kamyer glückten auf seiner sehr wechselhaften ersten Runde fünf Birdies bei zwei Bogeys und einem Doppel-Bogey. Etwas besser liegt der ehemalige Weltranglistenerste Rory McIlroy (Nordirland) im Rennen, der bei seinem Comeback nach siebenwöchiger Verletzungspause mit 68 Schlägen vorerst Rang sieben belegt. In Führung liegt bei der mit 9,75 Mio Dollar Veranstaltung ein Sextett um den fünfmaligen Major-Sieger Phil Mickelson (USA) mit jeweils 67 Schlägen.